Antônio Moraes elogia Governo do Estado por desapropriar casa onde viveu Capiba

O deputado Antônio Moraes (PSDB) foi à tribuna, durante o Pequeno Expediente desta terça (03), defender a preservação do acervo e da memória de um dos mais famosos compositores de frevo do mundo, o pernambucano Capiba. O parlamentar elogiou a iniciativa do Governo do Estado de desapropriar – e declarar de utilidade pública – a casa onde o artista viveu, no bairro do Espinheiro, no Recife.

O decreto n° 45.079/2017 foi publicado no Diário Oficial do Executivo desta terça e é uma resposta à repercussão gerada por um vídeo que circulou nas redes sociais, no último fim de semana, com um apelo para que o Poder Público transformasse o imóvel em um espaço de preservação. “Além de ser uma casa bem localizada, de arquitetura única e de boa conservação, o local poderá se tornar um centro de memória da história musical de Pernambuco”, disse Moraes, elogiando a decisão do governador Paulo Câmara.

O parlamentar comentou, ainda, a visita que fez à viúva do compositor, Zezita Barbosa, que atualmente vive no município de Surubim, no Agreste. Ele destacou o acervo cultural que Zezita mantém em seu domicílio. “Gostaria de alertar para a necessidade de se preservar a memória de um grande personagem da cultura pernambucana, que dedicou sua vida à difusão do frevo”, concluiu.