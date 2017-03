Antônio Moraes enaltece trajetória do comandante do 2º BPM

O deputado Antônio Moraes (PSDB) dedicou um discurso durante o Pequeno Expediente da Reunião Plenária (20) para homenagear os 30 anos de carreira do tenente-coronel Romolo Goyanna Lamenha Lins, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar (Nazaré da Mata). De acordo com o parlamentar, o oficial possui reputação ilibada e tem se destacado pelo trabalho em equipe, sem medir esforços para alcançar os objetivos traçados pelo comando da PM de Pernambuco.

Moraes ressaltou as ações do tenente-coronel para ampliar o diálogo com a população, como a criação de grupos de WhatsApp, por meio dos quais interage pessoalmente e acompanha a atuação dos subordinados. “Lamenha tem procurado, mesmo com as dificuldades que vivemos nos dias atuais, fazer um bom trabalho na região da Mata Norte. Quero enaltecer esse grande servidor, que tem honrado a gloriosa Polícia Militar de Pernambuco”, expressou.