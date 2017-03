Antônio Moraes lembra aniversário da morte de Sérgio Guerra

Os três anos da morte do político pernambucano Sérgio Guerra foram lembrados pelo deputado Antônio Moraes (PSDB), em discurso na Reunião Plenária na segunda (6). As palavras do parlamentar foram de homenagem à trajetória política de Guerra, que foi presidente do PSDB e representou a população pernambucana na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e no Senado.

Moraes lamentou a perda do político. “Faço referência a Sérgio Guerra, nesta data, para demonstrar gratidão. Ele contribuiu muito para o desenvolvimento de Pernambuco, em especial para a Mata Norte do Estado, que ganhou – com a colaboração do então senador – a BR-408”, lembra.

Os deputados Terezinha Nunes (PSDB), Romário Dias (PSD) e Isaltino Nascimento (PSB) também prestaram homenagem ao pernambucano. “Sérgio Guerra foi um líder que sempre trabalhou para colocar o Estado no centro do debate político”, disse Terezinha. “Fui amigo de Guerra e me solidarizo nessa homenagem”, complementou Dias. “Ele passou por este Parlamento e contribuiu muito para a política nacional”, finalizou Nascimento.