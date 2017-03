Antônio Moraes questiona operação da Transposição do Rio São Francisco

A preocupação com a operação e o custo da infraestrutura da Transposição do Rio São Francisco foi manifestada pelo deputado Antônio Moraes (PSDB), em seu discurso na Reunião Plenária desta quarta (15). O parlamentar pediu que o Ministério da Integração Nacional seja chamado à Assembleia Legislativa, no âmbito da Comissão de Agricultura, para explicar quem será o responsável pelo funcionamento das estações elevatórias e pela manutenção e vigilância dos canais da transposição.

“O custo da energia necessária das estações elevatórias é altíssimo. Quem vai pagar essa conta? Tenho medo que, depois de toda essa euforia, a obra não possa atender a população tão necessitada do Sertão”, declarou. “Como os canais são a céu aberto, há o risco de haver roubo da água e até mesmo uso para plantações de maconha, caso não haja vigilância”, apontou.