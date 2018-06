Antônio Moraes registra ordenação de sacerdote em Nazaré da Mata

O deputado Antônio Moraes (PP) destacou, em pronunciamento na Reunião Plenária desta segunda (11), a ordenação episcopal do monsenhor Limacêdo Antônio da Silva, ocorrida no último domingo (10), na cidade de Nazaré da Mata, Zona da Mata Norte do Estado. Em abril, o religioso foi nomeado pelo Papa Francisco bispo-auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife.

De acordo com Moraes, o evento reuniu mais de quatro mil pessoas na praça da Catedral de Nossa Senhora da Conceição, no centro do município. O parlamentar registrou “imensa satisfação e sinceras congratulações com a merecida ordenação de Dom Limacêdo Antônio da Silva”. Entre os anos de 2015 e 2017, o sacerdote foi pároco de Goiana e de Aliança, também na Mata Norte.

“Parabenizo a Igreja Católica e o Papa Francisco pela escolha desse grande homem de Deus, que, sem dúvida, vai prestar muitos serviços à Arquidiocese de Olinda e Recife”, concluiu.