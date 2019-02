Antônio Moraes relata impasse em horário de blocos carnavalescos no Interior

Na Reunião Plenária desta segunda (11), o deputado Antônio Moraes (PP) abordou as dificuldades enfrentadas pelas prefeituras do Interior sobre os horários de apresentação dos blocos de Carnaval nas semanas que antecedem a festa. De acordo com o parlamentar, batalhões da Polícia Militar estariam determinando que as agremiações só poderiam realizar os percursos até as 22h.

“Existe uma dificuldade muito grande, principalmente em cidades que não promovem o Carnaval, mas fazem festa na semana pré-carnavalesca, como é o caso de Carpina (Mata Norte). Estas seriam extremamente prejudicadas”, pontuou.

Moraes agradeceu à liderança do Governo do Estado e à Secretaria de Defesa Social (SDS) pela mediação para resolver os impasses. O Poder Executivo se dispôs a negociar em cada local, podendo estender o policiamento até a meia-noite.

No discurso, o deputado pediu, ainda, que as lideranças de Governo e da Oposição na Alepe indiquem os nomes dos parlamentares que vão integrar a Comissão Especial que vai acompanhar a situação das barragens em Pernambuco. A criação do colegiado foi proposta por requerimento de sua autoria.