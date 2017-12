Antônio Moraes ressalta papel da cana-de-açúcar na expansão do PIB pernambucano

O setor sucroalcooleiro foi o principal responsável pela expansão da economia pernambucana em 2017, considerou o deputado Antônio Moraes (PSDB) na Reunião Plenária desta quarta (20). A agropecuária teve uma expansão de 32% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo dados da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas (Condepe/Fidem). O órgão também apontou um crescimento de 2,7% no Produto Interno Bruto (PIB) do Estado no segundo trimestre deste ano, relativo ao mesmo período de 2016.

“O crescimento do PIB de Pernambuco está se descolando do crescimento do País, graças, principalmente, ao setor sucroalcooleiro”, avaliou. “Faço esse destaque porque ainda há uma discriminação muito grande com o setor, que gera tanto emprego e renda. Uma indústria nova chega a criar entre 50 e cem empregos, enquanto uma usina de cana, em torno de cinco mil quanto está moendo”, afirmou Moraes.

“Graças a Deus, conseguimos reabrir duas usinas nos últimos anos, a Pumaty, na Mata Sul, e a Cruangi, na Mata Norte, fato que reativou a economia dessas regiões”, citou o deputado, que registrou o trabalho do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar) para alcançar esse resultado. “Esperamos que outras usinas possam ser reabertas, para gerar emprego nas pequenas cidades que dependem da economia sucroalcooleira”, concluiu.