Antônio Moraes destinará emenda para recuperação de sistema de abastecimento de Macaparana

Em pronunciamento no Pequeno Expediente, desta segunda (16), o deputado Antônio Moraes (PSDB) anunciou que direcionará recursos do Orçamento Estadual de 2018, via emenda parlamentar, para a recuperação do antigo sistema de abastecimento de água de Macaparana, na Mata Norte de Pernambuco. O parlamentar acredita que a intervenção seja necessária para evitar um futuro desabastecimento na região.

Moraes ressaltou que a recente inauguração da Adutora do Siriji, na Mata Norte, vem garantindo a oferta de água para oito municípios da região. Mas o parlamentar avalia que o equipamento poderá ser muito demandado nos próximos meses, já que a Barragem de Jucazinho, que garante o abastecimento da região, está com seus reservatórios vazios. Segundo o deputado, a população do município já enfrentou falta d’água no último feriado.

“A Barragem do Jucazinho não juntou água nenhuma nos últimos meses. Desta forma, todo o abastecimento do Agreste e da Mata Norte poderá ficar dependente de Siriji”, disse. “Estou direcionando uma emenda parlamentar para a Compesa fazer a recuperação do antigo sistema que abastecia Macaparana e, assim, atravessarmos o verão sem dificuldades”, acrescentou.