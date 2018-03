Antônio Moraes sugere transferir delegacias de Goiana para Timbaúba e Carpina

O deputado Antônio Moraes (PSDB) foi à tribuna, na última quarta (28), propor que delegacias responsáveis pelo policiamento da Mata Norte – atualmente instaladas em Goiana, município que passou a integrar a Região Metropolitana do Recife (RMR) no início do ano – sejam deslocadas para as cidades de Timbaúba e Carpina. O parlamentar comunicou que irá encaminhar a sugestão à Secretaria de Defesa Social (SDS).

Moraes defendeu que a Gerência de Polícia da Mata Norte passe a ficar localizada em Timbaúba, “no centro da região”, e a 5ª Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, criada no final do ano passado, mude-se para Carpina, “uma vez que esta cidade sofre com um problema seriíssimo com as drogas”.

O tucano considerou que as mudanças se somariam à criação da Unidade Regional de Polícia Científica da Mata Norte, em Nazaré da Mata. “Dessa forma, teríamos uma distribuição quase perfeita do aparelho policial, para melhorar em muito a segurança na região.”