Antônio Moraes sugere uso de tecnologia para audiências de custódia

O deputado Antônio Moraes (PSDB) propôs, em pronunciamento no Pequeno Expediente desta quarta (27), que as audiências de custódia promovidas em Pernambuco sejam feitas por meio de videoconferências. O parlamentar alegou que os municípios do Interior, com pequeno efetivo de policiais militares, ficam desassistidos quando a viatura policial é designada para transportar os presos em flagrante à audiência com o juiz.

Ressaltando a importância da iniciativa, o deputado pontuou a necessidade de a Secretaria de Defesa Social (SDS) e o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) encontrarem uma via de entendimento. Moraes sugeriu, ainda, a criação de uma comissão parlamentar para participar do diálogo. “Muitas cidades do Interior têm apenas uma viatura, que deixa de estar nas ruas combatendo a violência para cumprir uma questão administrativa”, disse.