Apac aponta chuvas abaixo da média na Zona da Mata pelos próximos três meses

Para o meteorologista Patrice Oliveira, a escassez de chuva está se deslocando do Agreste e Sertão pernambucano.

“Infelizmente, vamos continuar com pouca chuva no estado de Pernambuco. O fim do período chuvoso nessas regiões acontece, geralmente, em abril. Porém, a seca deve permanecer no Agreste e no Sertão e haverá uma redução de chuva na Zona da Mata”, pontuou.