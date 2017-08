Após cerca de 40 dias foragido, ex-prefeito de Carpina tem prisão domiciliar decretada pela Justiça

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) converteu o mandado de prisão preventiva do ex-prefeito de Carpina, Carlos do Moinho, para prisão domiciliar. O réu é investigado pela Polícia Civil na Operação Fraus, deflagrada no dia 9 de junho, para prender envolvidos em um esquema de fraude na administração dessa cidade da Zona da Mata Norte de Pernambuco. Desde então, o ex-gestor do município está foragido.

A expedição do mandado de prisão domiciliar ocorreu na sexta (4), depois de quase 40 dias sem que o estado cumpra o mandado da prisão do ‘homem público, conhecido em toda a região’, segundo o TJPE. A revogação da prisão preventiva ocorreu depois de um pedido da defesa do acusado, que alegou que o decreto ‘perdeu seu objeto’.

Carlos do Moinho também está proibido de exercer cargos públicos ou qualquer atividade remunerada pelo poder público, além de evitar comunicação com testemunhas e parentes de testemunhas do processo.

O TJPE também determinou que, diante do mandado de prisão domiciliar, a defesa do acusado informe a sua residência no município de Carpina. Procurado pelo G1 , o advogado de Carlos do Moinho, Ademar Rigueira, alegou, pelo telefone, que vai informar à Justiça o endereço do ex-prefeito do município, já que o pedido de revogação da prisão preventiva partiu da própria defesa.

A ’Operação Fraus’, deflagrada no dia 9 de junho, surgiu depois de uma investigação realizada pela Delegacia de Polícia de Carpina, com assessoria do Núcleo de Inteligência da Zona da Mata. O ex-vereador do município e ex-prefeito da cidade de Lagoa do Carro, Tota Barreto, também foi um dos alvos da operação, sendo preso durante as investigações.

Na época em que a operação foi deflagrada, o delegado Nehemias Falcão, um dos responsáveis pela investigação, afirmou que a fraude na Prefeitura de Carpina chegava a R$ 4 milhões. Caminhões, tratores e automóveis eram locados com a utilização de documentos forjados, segundo a polícia.

Depois de quatro dias foragido, o ex-prefeito de Carpina iria se apresentar à polícia após ter acesso à cópia do mandado de prisão, segundo a defesa. No dia 20 de julho, a ex-secretária de Finanças de Carpina, Klécia Maria da Silva, irmã do ex-gestor do município e conhecida como Klécia do Moinho, foi presa pela polícia. Na data, o delegado de Carpina, Diego Pinheiro, informou que a prisão se deu em decorrência do indiciamento da ré na operação.

Polícia Civil ainda faz buscas

Por meio de nota enviada à reportagem, a Polícia Civil informou que ‘realizou várias buscas em diversos endereços com a intenção de prender o político, indo, inclusive, ao estado da Paraíba no esforço de localizá-lo’. Segundo a corporação, diligências ainda estão acontecendo na busca do ex-gestor municipal.

A prisão preventiva de Carlos do Moinho foi pedida pela ‘vasta comprovação de participação em esquema de fraude envolvendo dinheiro público’, segundo a nota da Polícia Civil. Além disso, a corporação também mencionou que, durante a ‘Operação Fraus’, o político foi indiciado por fraude em licitação, falsidade ideológica, peculato, corrupção e associação criminosa. A pena para esses crimes pode chegar a 30 anos de reclusão.