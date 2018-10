Após ser preso por estuprar filha de 13 anos, homem deixa cadeia e mata a menina

De acordo com outra tia de Letícia, Maria Tanzi, a menina teria dito a ela que o pai a estuprava desde 2017. Horácio foi preso em junho deste ano.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na delegacia, o homem teria ido à casa da ex-mulher para pedir que ela retirasse a denúncia de estupro contra ele. Durante a conversa, o homem teria ficado nervoso ao perceber que a ex-companheira estava com o celular pronta para chamar a polícia. Ele a agrediu com socos e tentou esganá-la.

A mulher conseguiu fugir para a casa de uma vizinha enquanto chamava a polícia. Enquanto isso, o homem ficou sozinho na casa com as duas crianaças. De acordo com o B.O., ele trancou o menino de 6 anos no quarto e assassinou a estudante.