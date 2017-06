App é lançado em Pernambuco para auxiliar os alunos das autoescolas

Nessa quarta-feira, 31, será apresentado pelo Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Pernambuco – SINDCFC-PE, o aplicativo Super Prático, voltado aos alunos em formação nos CFCs do Estado. Em parceira com o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco – DETRAN-PE serão convidados todos os instrutores e autoescolas para conhecerem o aplicativo, por meio de um treinamento realizado pelo SINDCFC-PE.

Através do App que já está disponível para download no App Store e Google Play, os alunos terão recursos para auxiliá-los nas categorias A e B, onde é possível acessar o simulador de exame teórico com 8.000 questões de vários estados, simulador de direção e monitoramento eletrônico das aulas práticas.

Além disso, em Pernambuco, onde desde o ano passado foi criado pelo DETRAN-PE o sistema de telemétrica das aulas práticas com o monitoramento dos veículos de aprendizagem, incluindo a quilometragem inicial e final, horário, localização, velocidade, percurso e conhecimento sobre normas e circulação do trânsito, será possível que o aluno acesse um relatório da aula com essas informações no App.

De acordo com o diretor presidente do DETRAN-PE, Charles Ribeiro, essa é mais uma revolução tecnológica que chega para auxiliar os futuros motoristas. “O SINDCFC-PE é um importante parceiro do DETRAN-PE e com essa ferramenta lançada por eles, sem dúvida, irão também contribuir com a formação de melhores condutores e consequentemente um trânsito mais seguro para todos”, defendeu.