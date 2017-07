Apreensão de armas de fogo e motocicleta roubada em Carpina

A Polícia Militar prendeu três jovens na tarde deste domingo (30), no Loteamento Três Marias, em Carpina por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Foram presos Suan Douglas de Lira, 21 anos, Anderson Gustavo Souza de Lima, 18 anos e Jonas Teófilo Basílio, 20, anos.

Com eles foram apreendidas uma Espingarda cal.12 de marca Rossi, dois canos, número T133117, com uma munição de mesmo calibre, uma Espingarda cal. 12 de marca CBC, número 1039268, com uma munição de mesmo calibre, uma Espingarda cal.12 de marca Rossi, número S882882, com uma munição de mesmo calibre, uma cartucheira contendo 07 cartuchos cal.12, sendo que 04 deflagrados, além de uma Moto Honda Bros de cor preta, sem placa, e com a numeração do chassis raspada, provavelmente produto de roubo.

A PM realizava rondas na Estrada de Limeira, próximo a Escola Estadual Lions Club, na tarde de ontem, quando avistou Suan Douglas e Anderson Gustavo em atitudes suspeitas. Ao serem abordados foi encontrado com eles certa quantidade de maconha. Ao ser indagado, Suan informou que havia pego a droga e que iria entregar a um elemento que lhe havia encomendado. Eles conduziram o efetivo até a Rua Projetada 02, no Loteamento Três Marias, na casa do terceiro envolvido que é ex- presidiário, e encontrava-se na condicional.

Os três foram conduzidos a Delegacia de Plantão, em Nazaré da Mata, onde foram entregues juntamente com os materiais apreendidos.