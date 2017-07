Apreensão de drogas em Lagoa de Itaenga e em Carpina

Ao realizarem ronda no município de Lagoa de Itaenga, Policias Militares do 1º BPM, apreenderam a quantia de 41 big bigs de maconha, na rua Tristão Bessa. O policiamento ao avistar dois homens em uma motocicleta, sem placa de cor preta, solicitaram parada, no entanto eles se desfizeram de uma bolsa plástica com a droga e fugiram em seguida.

Foram feitas incursões na área com o objetivo de localizar e deter os mesmos, porém, sem êxito. Diante do exposto o material apreendido foi conduzido a DP de plantão em Nazaré da Mata, onde foi entregue.

Em Carpina, Policiais Militares da Equipe Malha da Lei PMPE/ PCPE e delegacia de Carpina efetuaram a apreensão de J.T.G, 16 anose. Os policiais estavam em diligência quando avistaram o menor em atitudes suspeitas, no bairro de Bela Vista. Ao ser abordado foram encontrados 02 pedras de crack e 01 big big de maconha.

Os policiais foram até a residência do adolescente com o propósito de chamar sua genitora para o acompanhá-lo até a delegacia local e com autorização da mesma foi feito uma abordagem no quarto do seu filho e lá foi encontrado uma pedra de crack pesando aproximadamente 0,6 gramas e 2 cachimbos artesanais.

O adolescente foi encaminhado para a 45ª Delegacia de Polícia de Carpina.