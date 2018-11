Apresentações do Festival Canavial seguem em Aliança e Buenos Aires neste final de semana

A 12ª edição do Festival Canavial 2018, que acontece na região da Mata Norte, entra na segunda semana de atividades. Desta vez, com programação simultânea, nos municípios pernambucanos de Buenos Aires e Aliança. Entre as atrações que vão animar o público, está o show, pela primeira vez, do ícone da bossa nova, João Donato e Banda, que acontece em Buenos Aires. Além dele, a cidade também recebe os shows de Silvério Pessoa, Assisão, Nádia Maia, Adiel Luna, Cezzinha,Ticuqueiros entre outros. Já em Aliança, o comando das atrações fica por conta da música instrumental.

Ao todo, os dois municípios, vão receber mais de 20 atrações, entre shows e apresentações culturais, desta sexta-feira (16) até o domingo (18). Em Buenos Aires, os shows acontecem em frente ao Clube Municipal, localizado no loteamento Santo Antônio. A programação oferecida gratuitamente a população, também reúne apresentações de maracatu, coco, ciranda e forró.

O evento, oferecerá, ainda, atividades para o público infantil. O Mamulengueiro, Chico Simões, de Brasília, promete arrancar muita gargalhada da criançada. Com quase quatro décadas dedicadas ao teatro de bonecos, o artistas garante que não vai faltar irreverência e humor nas apresentações. Além disso, o público vai contar com uma apresentação do grupo de teatro Galpão das Artes, de Limoeiro.

Em Aliança, o Festival Canavial acontece na Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho. O local será palco da Mostra Canavial de Música Instrumental, com grupos da região e convidados. Destaque para o show de música clássica de SaGRAMA; Orquestra Popular Frutos da Várzea; Nino Alves e Banda Capa Bode.

Programação- Buenos Aires

SEXTA-FEIRA – 16/11/2018

Palco Mestre ZÉ TICO

Local: Em frente ao Clube Municipal

21h30 – Adiel Luna e Banda (Recife/PE)

23h30 – Nádia Maia e Banda (Recife/PE)

00h30 – Banda Aquarius (Recife/PE)

Palco SESC

Local: Em Frente a sede do Maracatu Estrela Dourada

20h30 – Grupo de TEATRO Galpão das Artes/ Espetáculo: O Perú do Cão Coxo (Limoeiro/PE)

22h30 – As Severinas (São José do Egito/PE)

SÁBADO – 17/11/2018

Palco SESC

Local: Em Frente à sede do Maracatu Estrela Dourada

20h30 – Boi Charuto (Buenos Aires/PE)

21h00 – Chico Simões (Brasília/DF)

22h50 – Coco Popular (Aliança/PE)

Palco Mestre ZÉ TICO

Local: Em frente ao Clube Municipal

22h00 – Forró na Caixa (Olinda/PE)

23h50 – Assisão (Serra Talhada/PE)

00h40 – Cezzinha (Recife/PE)

DOMINGO – 18/11/2018

Palco ZÉ TICO

Local: Em frente ao Clube Municipal

18h00 – Afonjah e Banda (Recife/PE)

19h40 – João Donato e Banda (Rio de Janeiro/RJ)

21h00 – Silvério Pessoa e Banda (Recife/PE)

22h00 – Charles Theone e Banda (Rio de Janeiro/Olinda)

23h00 – Ticuqueiros (Nazaré da Mata/PE)

PROGRAMAÇÃO DISTRITO DE UPATININGA E ALIANÇA/PE

SEXTA-FEIRA – 16/11/2018

Mostra Canavial de Música Instrumental

Local: Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho

20h00 – Orquestra Popular Frutos da Várzea (Recife/PE)

21h00 – Quarteto Aurora (Recife/PE)

22h00 – Wassab (Olinda/PE)

SÁBADO – 17/11/2018

Mostra Canavial de Música Instrumental

Local: Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho

20h00 – SaGrama (Recife/PE)

21h00 – Nino Alves (Garanhuns/PE)

22h00 – Banda Capa Bode (Nazaré da Mata/PE)