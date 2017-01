ARAÇOIABA// Três homens são executados dentro de casa, na frente de mulheres e filhos

G1/ Três homens foram executados a tiros de revólver e golpes de faca, em uma residência, em Araçoiaba, no Grande Recife, na noite de domingo (29). Suspeitos encapuzados arrombaram a porta e atingiram as vítimas na frente das mulheres e filhos, que estavam no imóvel assistindo televisão, segundo a polícia.

De acordo com o delegado João Felipe Lima, da 2ª Turma da Força Tarefa do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os responsáveis pelo crime ainda mantiveram uma grávida sob ameaça.

O triplo homicídio aconteceu no início da noite, na Vila Canaã. O delegado informou que a cena do crime era impressionante. “Tinha muito sangue espalhado. Eles atiraram nos homens e mandaram crianças e mulheres correrem. Ainda ficaram com a grávida durante um tempo e depois fugiram”, afirmou.

João Felipe Lima disse que os encapuzados invadiram a casa e começaram a atirar. Os homens estavam com as esposas e filhos no local. Uma das vítimas tentou correr e foi executada na varanda. “Quem não morreu de tiro levou facada. Acredito que foi um caso de um acerto de contas por causa de dívida ou por envolvimento em uma desavença anterior”, observou o policial.