Arraial no Museu leva forró, arrasta pé e diversão ao município de Vicência

A festa, que tem o intuito solidário, é para ajudar na manutenção do Museu Poço Comprido

O Museu Poço Comprido, símbolo da arquitetura e memória da cultura pernambucana, localizado no município de Vicência, na Zona da Mata Norte do Estado, realiza, no próximo dia 21 de Julho, a partir das 14h, o ‘Arraial no Museu”. A festa, que tem o intuito solidário, é para arrecadar recursos para manutenção do local, que foi construído desde o século XVIII. Na programação, shows de artista locais, como Adiel Luna, Baixinho dos Oito Baixos e Côco de Fulô. _*Os ingressos custam R$ 15 e podem ser adquirido por meio do site ( http://twixar.me/0nn1)

Tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, o Museu Poço Comprido, é coordenado pela Associação dos Filhos e Amigos de Vicência – AFAV, que tem a missão de atuar na preservação do patrimônio imaterial e patrimônio material.

“Essa é uma das maneiras que encontramos, juntos à comunidade, para mantermos viva a nossa memória e história. Os equipamentos públicos de todo o país estão passando por uma séria crise de apoio e incentivos públicos. Temendo o pior, decidimos por construir essa estratégia para garantir às portas do museu abertas, atendendo ao público”, destaca a produtora cultural, Joana D’ Arc Ribeiro.

Balanço – Anualmente, mais de 3 mil pessoas visitam o Museu Posso Comprido, que dispõe de passeio guiado pela casa-grande, capela e moita do engenho de açúcar – espaços que formam o Museu.

Telefones (81) 9 9670.6815/ 9 7110.3352/ 9 7118.2234

Site: WWW.pococomprido.com.br