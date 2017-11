Artista de Vicência tem trabalho divulgado em revista no Rio de Janeiro

O artista plástico Josuel Maia, do município de Vicência, teve seu trabalho publicado na Revista Arte e Estilo. Uma publicação anual e bilíngue (Português e inglês) que tem como intuito divulgar o trabalho de artistas, pintores e escultores para galeristas, arquitetos e decoradores das principais capitais brasileiras, além de feiras e eventos internacionais de arte.

O lançamento ocorreu na Livraria Cultural, em São Conrado no Shopping Fashion Mall, no Rio de Janeiro.

A publicação apresenta um perfil de Josuel Maia e as obras em óleo sobre tela “Vicência em dia chuvoso”, “Casa grande, engenho vicenciana” e “Passarela de Vicência, mulher com sombrinha”.

Josuel Maia trabalhou como desenhista, ilustrador, caricaturista e pintor- letrista. “Com um estilo figurativo e forte influência impressionista, costuma retratar principalmente passagens da infância e cenas do cotidiano, com destaque para as cenas bucólicas e as paisagens interioranas”, afirma a revista.

Conheça os trabalhos de Josuel Maia publicados na Revista Arte e Estilo.