Assalto a ônibus de universitários deixa dois suspeitos mortos e um ferido em Glória do Goitá

Um assalto a um ônibus que transportava estudantes universitários, em Glória do Goitá, na Zona da Mata de Pernambuco, distante 65 quilômetros do Recife, deixou dois suspeitos mortos e um ferido. Segundo a Polícia Militar, um dos alunos era um PM. Ele reagiu e atirou nos assaltantes. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (11), no bairro de Campo Alegre, às margens da Rodovia Estadual PE-50.

De acordo com nota enviada pela PM, o assalto ocorreu por volta das 22h30. Os universitários seguiam de Limoeiro, no Agreste pernambucano, cidade em que fica a instituição de ensino, para Glória de Goitá, onde residem.

Seis suspeitos entraram no coletivo. Um deles estava armado com um revólver. O militar atingiu três assaltantes. “Três homens conseguiram fugir”, informou no delegado Paulo Lapenda, que está investigando o caso.

Baleado, o suspeito que estava armado não resistiu ao ferimento e morreu no local. Dois comparsas dele foram levados para o Hospital João Murilo de Oliveira, na cidade de Vitória de Santo Antão, na mesma região.

Um desses homens morreu pouco antes de chegar à unidade. O outro foi atendido no centro de saúde e transferido para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife. Ele está sob custódia policial.