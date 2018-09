Assassinato de Vereador completa dois meses ainda sem esclarecimentos em Carpina

O homicídio do vereador de Carpina, Cosme Alves da Silva, conhecido por Nicó do Cimento, de 44 anos, completa nesta quinta- feira (27) dois meses e ainda não há nenhum esclarecimento. Filiado ao Democratas, o parlamentar que pleiteava uma vaga para o cargo de Deputado Federal, foi morto à tiros, em frente à Associação de Moradores que ele presidia, situada a rua Bernardino de Campos no Bairro de Santo Antônio, no último dia 27 de julho.

O vereador foi surpreendido por um homem a pé e desferiu disparos contra o parlamentar, que estava no banco do passageiro do carro dele, conversando com uma mulher que não teve a identidade revelada pela polícia.

Ao todo foram três disparos que o atingiram na região do pescoço e cabeça do vereador.

A delegada Barbara Forte da 45ª delegacia de Polícia Civil de Carpina está a frente do caso, mas ainda não divulgou nenhum encaminhamento sobre a investigação.

Familiares de Nico do Cimento preferem não conversar com a imprensa e aguardam o andamento do caso. Por ser um vereador atuante nas causas sociais e ter um bom relacionamento na cidade não se sabe ainda uma possível motivação para o homicídio.

O Partido Democratas enviou um comunicado, na época, exigindo que das autoridades policiais a apuração imediata e rigorosa desse crime.