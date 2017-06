Assembleia celebra 60 anos de sacerdócio do pároco de Casa Forte

Os 60 anos de vida sacerdotal do padre Edwaldo Gomes foram lembrados, nesta terça (30), em uma Reunião Solene na Assembleia Legislativa. O religioso, que é natural de Barra de Guabiraba, no Agreste, é responsável pela Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Casa Forte, Zona Norte do Recife, há 46 anos. A proposta da homenagem partiu do deputado Antônio Moraes (PSDB).

Padre Edwaldo realizou quase toda a sua formação para o Ministério Sacerdotal no Seminário de Olinda, no qual ingressou aos 13 anos. Apenas os últimos 12 meses como seminarista foram feitos em Paris, na França, onde o religioso se especializou em Catequese.

Em 2 de dezembro de 1956, ele foi ordenado padre pelo bispo Dom Ricardo Vilela, de Nazaré da Mata, na Mata Norte. A celebração da sua primeira missa aconteceu em Bonito, Agreste, e a segunda, em Barra de Guabiraba.

Entre muitas outras missões que desempenhou, o sacerdote foi pároco da Igreja de Santa Isabel, em Casa Amarela, e da Igreja de São José, no bairro de mesmo nome. Em seguida, assumiu a Paróquia de Casa Forte. A igreja realiza a Festa da Vitória Régia, evento beneficente que ajuda na manutenção da Creche Menino Jesus e da Casa da Criança Marcelo Asfora, além de manter a doação mensal de alimentos para famílias carentes.

Na abertura da cerimônia, o deputado Zé Maurício (PP) expressou o reconhecimento da Alepe ao religioso. “Registramos aqui os 60 anos de uma missão dedicada às famílias carentes e a todos os que precisam de orientação e apoio espiritual”, ressaltou.

Antônio Moraes afirmou que o padre se destaca pelo trabalho social que promove na paróquia. “Não poderíamos deixar de prestar esta homenagem a um homem que é querido por muitos e que vem realizando ações em benefício de tantos recifenses”, salientou.

Após receber uma placa comemorativa da Assembleia, padre Edwaldo agradeceu a iniciativa do Legislativo. “Foi uma retribuição à atividade que Deus me confiou. Eu me sinto realizado como sacerdote e, enquanto tiver força e saúde, continuarei trabalhando”, declarou.