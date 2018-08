Associação da Imprensa de Pernambuco realiza Seminário de Comunicação

Com o objetivo de promover encontros com profissionais das várias áreas da comunicação para trocar experiências e conhecimentos sobre as mudanças e os avanços tecnológicos dos meios de comunicação, a Associação da Imprensa de Pernambuco – AIP, realiza no dia 25 de agosto, o 3º Seminário AIP – A Comunicação Contemporânea e os Desafios das Novas Tecnologias, no Hotel Intercity Suape Costa Dourada, no município do Cabo de Santo Agostinho.

O evento contará com nomes como o presidente da Empresa Pernambuco de Comunicação/TVPE Gustavo Almeida, o jornalista e apresentador na Rede Globo Nordeste Marcio Bonfim, a jornalista e apresentadora da TV e Rádio Jornal Graça Araújo, o assessor de imprensa da Policia Federal em Recife Giovani Santoro, o desembargador do TRE/PE Delmiro Campos, entre outros.

De acordo com a diretora de comunicação da AIP, a jornalista e coach de comunicação Andréa de Carvalho: “com os avanços tecnológicos e com a globalização, estamos sendo desafiados a entender e participar dessa realidade, da notícia em tempo real e mudar nossos comportamentos, visualizando novas estratégias, novas formas de planejar e otimizar ao máximo os recursos de maximização da produtividade”.

Para o presidente da entidade Múcio Aguiar, o evento além de promover o encontro com profissionais de comunicação para trocar experiências e conhecimentos, a Associação da Imprensa de Pernambuco também quer identificar as necessidades desses profissionais para uma ação mais efetiva do trabalho que a AIP vem realizando no interior do estado.

Para encerrar o evento o comunicador Geraldo Freira vai contar um pouco da sua trajetória no rádio e fará o lançamento do seu livro “O que eu disse e o que me disseram”.

O evento é gratuito e aberto ao público e as inscrições estão sendo realizadas online através do sympla AQUI

PROGRAMAÇÃO

8h – Credenciamento

8h30 – Abertura

9h30 -1ª mesa: A TV e a Comunicação Interativa

Gustavo Almeida (EPC / TV Pernambuco)

Márcio Bonfim (Rede Globo Nordeste)

Edson Fly (Caranguejo Uça)

12h00 – Intervalo (Almoço)

13h00 – 2ª mesa: Jornalismo Contemporâneo e o Futuro da Imprensa

Graça Araújo (Sistema Jornal do Commercio)

Arnaldo Carvalho ou Maria Luiza Borges (Sistema Jornal do Commercio)

Jacques Barcia (Futuring.Today)

15h15 – Intervalo (Coffee Break)

15h45 – 3ª mesa: Fake News: como combater essa realidade nas redes sociais

Delmiro Campos (Desembargador Eleitoral TER-PE)

Giovani Santoro (Policia Federal em Recife)

Maria Luiza Borges (Sistema Jornal do Commercio)

18h – Encerramento – Geraldo Freire fala sobre carreira no rádio.

19h – Lançamento do Livro “O que eu disse e o que me disseram” do comunicador Geraldo Freire.