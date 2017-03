Associação das Mulheres de Nazaré da Mata celebra o Dia Internacional da Mulher com doação de sangue

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta quarta-feira, dia 8 de março, a Associação das Mulheres de Nazaré da Mata (Amunam), realiza, em parceria com a Fundação de Hematologia de Pernambuco – Hemope, mais uma campanha de doação de sangue. A ação, que chega ao 14º ano consecutivo, tem por objetivo reforçar o estoque de sangue do hemocentro do Estado. ​

​Para fazer a doação, é preciso ​ estar​ ​portando um documento oficial original com foto. ​

O atendimento será realizado na sede da Amunam, localizada na Rua Coronel Manoel Inácio, 129 – Centro, Nazaré da Mata, no horário das 8h às 16h

Recomendações para a doação:

Ter idade entre 18 e 69 anos, 11 meses e 29 dias;