Atendimento para IPVA será feito exclusivamente com agendamento prévio

O contribuinte que desejar atendimento na Gerência de Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), no Detran, deve agendar previamente, de forma online. Assim, todo contribuinte deve comparecer a unidade com o horário já marcado. Para o agendamento, o solicitante deverá entrar no site da Sefaz-PE (http://www.sefaz.pe.gov.br) e clicar no ícone “Agendar atendimento”. Serão disponibilizadas 80 senhas diárias com atendimento de 8h15 as 12h45, de segunda a sexta. A medida entrou em vigor na última segunda- feira (02).

O local é de atendimento especifico relacionado ao IPVA e é possível ser atendido para serviços relacionados a solicitação de isenção, imunidade, parcelamentos de débitos, calculo do imposto, entre outros processos. De janeiro até julho deste ano foram atendidos mais de 12 mil contribuintes no local. Caso o solicitante compareça a unidade sem atendimento agendado será possível agendar no local, caso haja disponibilidade de vagas. A Gerência de IPVA fica localizada na sede do DETRAN, no Recife (Estrada do Barbalho, 889, Iputinga, Sala 42). ​