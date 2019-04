Atleta limoeirense conquista 1º lugar em sua faixa etária na Corrida das Pontes

O atleta limoeirense Elmano Pereira (Mano Corredor) alcançou o 1º lugar na faixa etária dos 60 anos, na 16ª Corrida das Pontes do Recife. O evento foi realizado no último domingo (31/03) e atraiu 7 mil corredores de todo o Brasil e do exterior.

A saída e a chegada dos competidores aconteceu na Praça do Forte do Brum. A prova abre o calendário oficial de eventos esportivos do Estado e é comemorativa aos 482 anos da cidade do Recife.

Tudo teve início 7h da manhã e os corredores percorreram sete pontes do bairro do Recife. Mais uma vez a disputa trouxe dois nomes internacionais fortes, considerados favoritos e que venceram a prova principal masculina e feminina nos 10Km, os quenianos Geofry Toroitich Kipchumba, 19 anos, com tempo de 30:04 e Sharon Chelimo Arusho, 25 anos, com tempo 36:12, ambos da equipe Luasa. Em segundo masculino ficou o atleta pernambucano, Jair José da Silva, 41 anos, da equipe Usina São José Agroindustrial, com tempo de 30:19; e no feminino, a também pernambucana Maria de Lourdes Ferreira, 38 anos, a Pretinha com tempo de 38:19.

Veterano em competições atléticas, Elmano coleciona medalhas e troféus. Ele já participou de dezenas de corridas pelo Brasil. Uma delas foi a corrida Crazy Runners, na qual ficou em 2º lugar na faixa etária de 50 a 59 anos. Na 3ª Corrida dos Amigos, em Feira Nova, ganhou um troféu e uma medalha alcançando o 2º lugar geral.

Todos os anos, no final de dezembro, Elmano tem o compromisso de participar da famosa Corrida de São Silvestre em São Paulo. E já são muitas participações que enriquecem o currículo do atleta e dá orgulho aos limoeirenses.