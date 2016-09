Atleta paralímpica representa Mata Norte nos Jogos Rio 2016

A atleta paralímpica, Ana Claudia, 27, conhecida como Lalá, é natural de Nazaré da Mata, e representa a Mata Norte de Pernambuco na Paralimpíada Rio 2016.

Neste sábado (10), ela disputa a partir das 19hs, a final dos 100 metros rasos.

Ana Cláudia iniciou no esporte, jogando futebol como lazer e há dois anos treina profissionalmente nas classes de salto a distância (T42) e nos 100 metros rasos (T44).

Atualmente, ela conta com uma coleção de 30 medalhas, sendo duas Mundiais de bronze e prata; 12 Nacionais com um ouro e uma prata; 5 de ouro Regionais 8 Estaduais e 3 de outro na Paralimpíadas em Pernambuco.

Os bons resultados conquistados em 2015, no mundial no Qatar, fez com que a esportista fosse convidada pela comissão da Seleção Brasileira, para disputar as Paralimpíadas deste ano nos Jogos Rio 2016.

Ana Claúdia treina atualmente no Núcleo de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com o treinador Ismael Marques.