Atletas participam da 11ª edição da Copa Carpina Sub-16

No período de 25 de setembro a 1º de outubro acontece a 11ª edição da Copa Carpina Sub-16, nos estádios sede das cidades de Carpina, Timbaúba, Olinda, Aliança e Camaragibe.

Participam da competição 32 times, sendo do exterior, o Shandong Luneng, da China. O Organizador Técnico Carlos Inácio ressalta “Vai começar a maior formação da categoria sub 16 de futebol de campo. Estão presentes os principais clubes do Brasil e dirigentes da CBF em todos os jogos que vão acontecer durante esses dias”.

A Prefeitura de Carpina parceira na 11ª Copa Carpina Sub-16. Para acompanhar acesse www.copacarpina.com e assista aos jogos da Copa Carpina.