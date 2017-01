Atletas participam de corridas em Paudalho e Carpina

Dois eventos esportivos atraem atletas de outras regiões as cidades de Paudalho e Carpina neste final de semana.

No domingo (29) acontece a 2ª Corrida da Carmacol em Carpina com um percurso de 7km. A concentração será na Academia das Cidades, às 7h30, e largada às 8hs. As inscrições custam R$15,00 e podem ser realizadas no local.

Haverá uma premiação para os cinco primeiros masculino e feminino no geral local e para os três primeiros colocados visitantes masculino e feminino. Serão distribuídas ainda 200 medalhas.

Paudalho promove a 18ª Corrida de São Sebastião também no domingo (29). Concentração às 14hs no Alto Dois Irmãos. As inscrições podem ser realizadas no local e custam R$10,00. A premiação masculino e feminino do 1º ao 3º lugar será em dinheiro, do 1º ao 5º lugar recebem troféu e haverá medalhas para todos os participantes. O percurso também será de 7km.