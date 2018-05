Ator Edílson Silva encerra gravações  do filme Bacurau

Bacurau conta com nomes como Sonia Braga, Udo Kier e Karine Telles no elenco

O Ator condadense Edílson Silva esteve por 2 meses participando das filmagens do filme Bacurau, longa metragem de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. O cenário escolhido foi o Sertão do Seridó na divisa entre o Rio Grande do Norte e Paraíba, no município de Parelhas.

Bacurau é uma coprodução entre o Brasil e a França e contou com uma equipe técnica formada por profissionais de quatro países, além de um elenco formado por 44 atores, entre eles a estrela Sônia Braga. Este é o segundo trabalho em que Edílson Silva contracena com a atriz, tendo participado em 2016 do Filme Aquarius que teve Sônia como protagonista e Kléber Mendonça na direção.

Para Edílson foi uma grande honra fazer parte deste projeto: “Me sinto muito feliz em ter participado de Bacurau. Sou privilegiado em poder trabalhar mais uma vez com esses grandes diretores, Kléber e Juliano. Sou premiado por ter a oportunidade de estar em cena com grandes atores, que antes eu via na TV e em filmes. É enriquecedor, e aprendi muito com todos. Espero que esse filme seja uma grande sucesso, assim como foi Aquarius. Estou muito feliz! Comemora Edílson.

Bacurau agora entre em fase de montagem e tem lançamento previsto para 2019. O filme conta com o patrocínio da Petrobras, Fundo Setorial do Audiovisual, Funcultura Pernambuco, do CNC (Centre National de la Cinematographie, France).