Audiência Pública de Biometria acontece em Carpina

Durante a audiência o desembargador, José Raimundo Costa falou sobre a importância do eleitor exercer sua cidadania: “O voto de todo eleitor, independente de classe social, é significativo. O voto do pobre vale a mesma coisa que o voto do rico, todos são importantes e possuem o mesmo valor para democracia”, declarou.

O coordenador da biometria e desembargador, Stênio Neiva falou do apoio fundamental de todos e da realização do recadastramento biométrico. “Estamos nos reunimos com várias autoridades e gestores públicos com o objetivo de eles auxiliarem no trabalho da Justiça Eleitoral. Essa coleta da biometria vai permitir uma maior lisura no processo eleitoral, vai impedir fraudes nas eleições e que uma pessoa vote por outra. Isso é muito importante para a cidadania, para preservar a democracia e o direito do voto”, afirmou.

O cadastro biométrico tem como objetivo que os eleitores sejam identificados através das impressões digitais tornando as eleições mais seguras e evitando fraudes. A revisão do título de eleitor com coleta biométrica é feita de forma gratuita. Quem não fizer o recadastramento poderá sofrer restrições no CPF, perder benefícios de programas sociais como o Bolsa Família, deixar de obter matrículas em instituições de ensino, ser impedido de tomar posse em cargo público, deixar de obter ou renovar passaportes, entre outros impedimentos.