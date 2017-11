Audiência Pública debate fechamento da agência do Banco do Brasil em Buenos Aires

Há 15 dias os clientes do Banco do Brasil do município de Buenos Aires foram surpreendidos com a suspensão dos serviços bancários. A agência encerrou as atividades de saques, depósitos e pagamentos e realiza agora apenas a emissão de saldo, extratos e assuntos burocráticos.

Os clientes têm recorrido às cidades vizinhas, a exemplo de Nazaré da Mata, em busca de atendimento. O que tem ocasionado superlotação nas agências e a queda no volume de vendas do comércio de Buenos Aires.

Na semana passada a população realizou um protesto interditando a PE-059 com queima de pneus.

No próximo dia 23 de novembro será realizada uma audiência pública na câmara de vereadores, a partir das 10hs. Confirmaram presença os representantes do Ministério Público de Pernambuco, do Sindicato dos Bancários, comerciantes, empresários, políticos, clientes, entre outros.