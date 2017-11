Audiência pública discute organização da feira-livre em Carpina

A Prefeitura do Carpina (PMC) realizará, no dia 28 de novembro, às 9h, no auditório da própria instituição, uma audiência pública para discutir a organização da feira-livre e ocupação irregular de calçadas e espaços públicos no centro da cidade. Participarão do debate o Promotor do Ministério Público, Fernando Falcão, o Sec. de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jorge Mozart, representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas do Carpina (CDL), feirantes e comerciantes autônomos.