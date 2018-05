A audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa de Pernambuco, marcado para esta quinta- feira (25), em Lagoa do Carro, foi cancelado. A suspensão foi devido ao estado de greve dos caminhoneiros, que realizam uma mobilização contra o aumento do preço do diesel, e dos protestos nas estradas que dão acesso a Mata Norte.

Uma nova data será divulgada para a realização da audiência.