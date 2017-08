Audiências Públicas de Biometria acontecem em Lagoa do Carro e Chã de Alegria

As cidades de Lagoa do Carro e Chã de Alegria recebem, nesta quarta- feira (09), audiências públicas sobre biometria. O objetivo é divulgar e tirar dúvidas da comunidade em geral sobre a revisão biométrica do eleitorado e mobilizar as autoridades e gestores públicos para que a meta no prazo estabelecido seja alcançada. Representará o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, o coordenador da biometria, vice-presidente e desembargador Stênio Neiva.

Em Lagoa do Carro a audiência aconteceu pela manhã, na Câmara dos Vereadores, localizada na Praça São José, 40, Centro, Carpina e foram convocados o juiz de Lagoa do Carro (20ª Zona Eleitoral de Carpina), Dr. Rildo Vieira da Silva e o chefe de cartório, Zeildo Mendes da Silva.

Em Chã de Alegria a audiência acontecerá às 14 horas, na Câmara dos Vereadores, localizada na Rua Siqueira Campos, 115, Centro, Chã de Alegria e foram convocadas a juíza de Chã de Alegria (21ª Zona Eleitoral de Glória do Goitá), Dra. Alexandra Loose e a chefe de cartório, Marianne Azevedo Sales Araújo.

Até o momento, em Chã de Alegria, 33% do eleitorado já fez a biometria, mas cerca de 7.500 eleitores ainda não compareceram aos postos. Já em Lagoa do Carro, a situação é ainda mais crítica, pois somente 20% do eleitorado compareceu, faltando cerca 11.200 eleitores realizarem a biometria.

“Os prazos não serão prorrogados e estão se esgotando as possibilidades de ampliação da capacidade de atendimento diário aos eleitores existentes nos postos e centrais de atendimento, logo é necessário o engajamento de todos, para não haver problemas e transtornos com o cancelamento dos títulos”, afirma o presidente da Comissão de Biometria, Eduardo Lucas.

A revisão do título de eleitor com coleta biométrica é feita de forma gratuita. Quem não fizer o recadastramento poderá sofrer restrições no CPF, perder benefícios de programas sociais como o Bolsa Família, deixar de obter matrículas em instituições de ensino, ser impedido de tomar posse em cargo público, deixar de obter ou renovar passaportes, entre outros impedimentos.