Audiências Públicas de Biometria acontecem em Tracunhaém e Carpina

Nesta quinta-feira (10), serão realizadas audiências públicas sobre biometria nas cidades de Tracunhaém e Carpina. O objetivo é divulgar e tirar dúvidas da comunidade em geral sobre a revisão biométrica do eleitorado e mobilizar as autoridades e gestores públicos para que a meta no prazo estabelecido seja alcançada. Representará o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, o coordenador da biometria, vice-presidente e desembargador Stênio Neiva.

Em Tracunhaém a audiência acontece às 10hs, na Câmara dos Vereadores, localizada na Praça Costa Azevedo, 57, Centro, Tracunhaém e foram convocados o juiz de Tracunhaém (23ª Zona Eleitoral de Nazaré da Mata), Dr. Augusto Napoleão Sampaio Angelim e o chefe de cartório, Ricardo Bernardino de Lima.

Em Carpina a audiência acontecerá às 14hs, na Câmara dos Vereadores, localizada na Praça São José, 40, Centro, Carpina e foram convocados o juiz de Carpina (20ª Zona Eleitoral de Carpina), Dr. Rildo Vieira da Silva e o chefe de cartório, Zeildo Mendes da Silva.

Até o momento, em Carpina, 26% do eleitorado já fez a biometria, mas cerca de 41.249 eleitores ainda não compareceram aos postos. Já em Tracunhaém, 48% do eleitorado compareceu, faltando cerca de 5.704 eleitores realizarem a biometria.

A revisão do título de eleitor com coleta biométrica é feita de forma gratuita. Quem não fizer o recadastramento poderá sofrer restrições no CPF, perder benefícios de programas sociais como o Bolsa Família, deixar de obter matrículas em instituições de ensino, ser imped