Aula de Cidadania: estudantes de Aliança conhecem trabalho do Parlamento

Alunos do 3º ano da Escola de Referência em Ensino Médio Joaquina Lira, de Aliança (Mata Norte), participaram de Aula de Cidadania na Alepe no último dia 06. A convite do deputado Professor Paulo Dutra (PSB), os jovens conheceram o Edifício Governador Miguel Arraes de Alencar, sede do Legislativo pernambucano, e acompanharam parte da Reunião Plenária.

Diretora da escola, Luzinete Martins da Silva se disse “encantada” com o prédio e as instalações da Alepe. “Acho muito importante os alunos que estão terminando o curso conhecerem a Assembleia Legislativa do Estado, onde as leis são feitas e os destinos da nossa terra são decididos”, expressou.

Na avaliação do parlamentar, a ação, que faz parte do Projeto Conhecendo a Assembleia de Perto, é fundamental para que os jovens aprendam sobre o dia a dia do Poder. “Conheço a escola desde 2009, quando era secretário-executivo da Secretaria de Educação. É um momento de reencontrar esses meninos e levar a Casa para a população. Isso fortalece as decisões deles, até mesmo para enveredar pela política”, acredita.

Durante a visita, representantes da escola receberam o livro Luiz Gonzaga: O matuto que conquistou o mundo e uma obra sobre o Museu Palácio Joaquim Nabuco. O aluno Vitor César de Barros, 17 anos, afirmou ter ficado um pouco nervoso, de início, mas saiu satisfeito por aprender mais sobre o processo legislativo. “A gente ficou sabendo das coisas, recebeu exemplos. Gostei bastante”, resumiu.