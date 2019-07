Bactérias Bucais e Alzheimer?

Nunca se viu tanta doença com nome novo surgindo no mundo…

Na verdade, outrora apelidada popularmente de “caduquice” pelos mais antigos, o Mal de Alzheimer sempre esteve em entre nós, mas pouco se sabia sobre a sua real origem.

Hoje, graças às pesquisas científicas bem elaboradas, estamos desvendando alguns mistérios sobre tais elas, a fim de limitá-las e evitá-las ao máximo!

Os resultados de um estudo comparativo com amostras de tecidos cerebrais de pacientes falecidos com Alzheimer e sem Alzheimer foram publicados na revista especializada Science Advances e sugerem que a doença periodontal pode ser um iniciador da doença de Alzheimer (atualmente incurável).

Os investigadores da pesquisa resolveram ainda realizar testes em ratos, provocando infeções orais em cobaias. Usando toxinas específicas para a periodontite, observaram que a interferência levou ao aumento da produção de beta-amiloide, uma proteína associada ao Alzheimer, além de outras substâncias cerebrais ligadas à enfermidade neural.

A importância da higienização!!!!!!

Um ponto que deveria ser frisado aqui é que, se você fizer uma higienização perfeita, com uso de pasta de dente e fio dental, protegendo a boca da periodontite, e isso também servirá como prevenção ao Alzheimer, caso realmente exista essa ligação entre as duas enfermidades. As pessoas acham que a boca está relacionada a danos apenas nos dentes, mas, quando você tem uma cárie, por exemplo, ela pode atingir a polpa do dente e a gengiva, que possui vasos sanguíneos, e o sangue se distribui pelo corpo. Com base nisso, a odontologia mudou conceitos. Quando se vai ao consultório, é importante analisar todos os fatores envolvidos para que a pessa possa ser tratada de maneira mais completa.

Vamos mudar o olhar para a Odontologia?

Dra Christiana Marcelino

Estética Dental, responsável téc pela Odontologia CIOME PREMIER, CRO: 8435