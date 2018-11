Balcão de direitos atende população em Itaquitinga

O Governo do Estado, através do programa Balcão de Direitos, realiza no próximo sábado (24), a emissão gratuita de documentos no município de Itaquitinga. A ação é da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), realizada através da Executiva de Direitos Humanos (SEDH), em parceria com o Mãe Coruja, Nenhuma Pernambucana sem Documento (SECMulher) e Resgatando Cidadania (SDS).

Os atendimentos do Balcão itinerante contemplará a população de Itaquitinga, na Escola Estadual Severino Gouveia, centro do município, através do programa “É meu Direito”, e acontece no horário das 8h as 12hs.