Balcão de Direitos chega a Lagoa de Itaenga

A partir de hoje (03) até o sábado (07) será realizado em Recife, Região Metropolitana e no interior de Pernambuco, serviços para a emissão gratuita de segundas vias de certidões de nascimento, casamento e óbito realizado pelo Balcão de Direitos, programa vinculado à Secretaria Executiva de Direitos Humanos (SEDH). Na terça, as ações acontecerão das 8h às 12h, na Escola de Referência Sizenando Silveira, localizada na região Central do Recife e na Associação dos Moradores e Pescadores de Ponta de Pedras, no município de Goiana, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Na quarta-feira (04/12) os atendimentos acontecerão na Secretaria Municipal de Educação, localizado no bairro Quatro Cantos, no município de Itamaracá. Já na quinta-feira (05/12) o Balcão itinerante será realizado para os reeducandos do Presídio Frei Damião De Bozzano (PFDB). No sábado (07/12) as ações os serviços acontecerão simultaneamente Escola de Referência Professora Maria do Carmo Pinto Ribeiro, em Paulista e na Municipal Tereza de Jesus do Nascimento, no município de Lagoa de Itaenga, na Zona da Mata Norte. Todas as ações serão realizadas das 8h às 12h.

As ações acontecerão em parceria com os programas Comunidade Segura, Governo Presente, É Meu Direito, com a Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres) e com a Associação dos Moradores e Pescadores de Ponta de Pedras. Para os interessados pelos atendimentos do Balcão deverão comparecer munidos com a certidão antiga ou o documento de identidade, original ou xerox.

Posto fixo – O Balcão de Direitos, programa da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos SJDH, executado através da Executiva de Direitos Humanos SEDH, emite documentos gratuitamente no posto fixo, situado na Rua Djalma Farias, 250. Torreão. O funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h.

Serviços:

Terça Feira (03/12)

Local: Associação Dos Moradores E Pescadores De Pontas De Pedras

Endereço: Rua do Meio, S/N, Centro, Pontas de Pedras, Goiana

Terça Feira (03/12)

Local: Escola de Referência Sizenando Silveira

Endereço: Rua do Hospício, 999-981 – Boa Vista, Recife

Quarta Feira (04/12)

Local: Secretaria Municipal De Educação

Endereço: Avenida Padre Tenório, S/N, Quatro Cantos, Itamaracá – PE

Quinta Feira (05/12)

Local: Presídio Frei Damião De Bozzano (PFDB)

Endereço: Rua Orfeu do Carnaval, s/n – Sancho, Recife

Sábado (07/12)

Local: Escola de Referência Professora Maria do Carmo Pinto Ribeiro

Endereço: Rua Cento e Oito, S/N, Jardim Paulista, Paulista – PE

Sábado (07/12)

Local: Escola Municipal Tereza de Jesus do Nascimento

Endereço: Rua Venâncio José Ferreira de Lima, Nº 76, Centro – Lagoa de Itaenga

Foto: Divulgação