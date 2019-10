Balcão de Direitos realiza serviços gratuitos em Nazaré da Mata

No próximo sábado (5), o Balcão de Direitos, programa vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), estará no município de Nazaré da Mata. O evento acontece na Escola Municipal Monsenhor Carlos Veras Calabrio, localizada na Rua Nunes Machado, 32, Juá e na Escola Estadual Professor Leal de Barros, situada na Rua Antônio Borges, s/n, Engenho do Meio. Ambas as ações serão ofertadas das 8h às 12.

Os moradores que se interessarem pelos serviços de emissão de segundas vias de certidão deverão comparecer ao local da ação, munidos com o documento antigo ou cópia.