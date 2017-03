Bancária e seus familiares são feitos reféns em Vitória de Santo Antão

Uma bancária da agência do banco BNB de Vitória de Santo Antão, no Agreste de Pernambuco, foi sequestrada. Os bandidos invadiram sua casa, no mesmo município e mantiveram os familiares da vítima como reféns, enquanto ela foi obrigada a seguir com parte da quadrilha até a agência e entregar o dinheiro do cofre.

A informação foi divulgada no início da tarde desta terça-feira pelo Sindicato dos Bancários. A ação criminosa teve início por volta das 19h desta segunda-feira, quando o grupo sequestou a bancária acreditando se tratar da tesoureira da agência. Os crimonosos foram até a casa da vítima e permaneceram no local com ela, o filho, o marido e a mãe até esta terça-feira. Por volta das 7h, os sequestradores amarraram bombas no corpo da bancária e foram com ela até a agência. A funcionária entrou, falou com o gerente e explicou a situação.

A quantia em dinheiro, não informada, foi entregue aos bandidos. Em troca, a refém foi liberada e os familiares foram deixados na cidade de Pombos. Os suspeitos fugiram e ninguém foi preso até o momento. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos, que fica no bairro de Afogados, no Recife.

Outros casos - Em julho do ano passado, cinco homens invadiram a casa do gerente do Banco do Brasil em Toritama, no Agreste de Pernambuco, no município de Caruaru. Dois suspeitos ficaram no imóvel com o gerente, enquanto os outros três levaram os familiares dele para um cativeiro. O gerente foi levado para a agência e obrigado a entregar todo o dinheiro do cofre. A quantia levada não foi informada. Só após a retirada dos valores, a família do gerente foi liberada. De acordo com o Sindicato dos Bancários, uma quadrilha extremamemte organizada vem utilizando essa modalidade de investida principalmente no interior de Pernambuco.

Em abril do ano passado, um gerente de banco de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco foi feito refém e obrigado a sacar dinheiro da agência. Quando chegou em casa, na cidade de Sanharó, também no Agreste, a vítima encontrou a família já em poder dos criminosos, que exigiam uma quantia em dinheiro. Em seguida, o gerente foi obrigado a ir até a agência bancária e retirar R$ 300 mil em espécie. Após a entrega do montante, o homem e os parentes foram liberados e os sequestradores fugiram. A vítima prestou queixa na Delegacia de Polícia Civil de Sanharó.

Diário de Pernambuco