Bandidos bloqueiam rodovia PE-60 e praticam crime em banco na Mata Sul

Bandidos voltaram a praticar crimes contra bancos na Zona da Mata Sul de Pernambuco. Na madrugada desta quinta-feira (8), ladrões agiram na agência do Banco do Brasil de Rio Formoso, distante 88 quilômetros do Recife.Eles usaram explosivos, em uma ação ousada e marcada pela violência.

De acordo com a Polícia Militar, os assaltantes fecharam o acesso ao município pela Rodovia PE-60, bloqueando a vista com troncos de árvores e três carros queimados. Houve troca de tiros com os policiais.

O crime aconteceu pouco depois das 4h. Imagens enviadas pelo WhatsApp da TV Globo mostram a destruição no banco: teto danificado e vidraças estilhaçadas. Muito dinheiro ficou espalhado pelo chão.

Em um vídeo, é possível acompanhar a movimentação e ouvir muitos tiros. A PM informou também que foi solicitado o reforço de dez equipes para fazer buscas na região.

Em fevereiro de 2013, um policial militar morreu ao trocar tiros com ladrões de banco em Rio Formoso. A investida ocorreu no Bradesco, do Centro. O PM chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu.

Procuradoria

Horas antes da ação criminosa contra o Banco do Brasil de Rio Formoso, a Polícia Federal anunciou a prisão de um dos suspeitos do assalto em que bandidos explodiram caixa eletrônico da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional, na Avenida Agamemon Magalhães, uma das vias mais movimentadas do Recife. Na ocasião, os suspeitos chegaram a trocar tiros com a Polícia Militar, assustando moradores das proximidades. A prisão foi divulgada na noite desta quarta-feira (7).

O homem, de 34 anos, foi localizado escondido em Barra de Sirinhaém, no Litoral Sul do estado, aproximadamente 80 quilômetros da capital pernambucana. Segundo a polícia, ele já havia sido preso anteriormente por homicídio e porte ilegal de arma – estava em liberdade condicional pelo crime de porte ilegal de arma e em liberdade provisória por dois homicídios.

A PF vinha investigando o suspeito e, com um mandado de prisão preventiva e busca e apreensão, conseguiram localizá-lo quando anda pelas ruas do centro do município. Após a prisão, a polícia seguiu com o homem até a residência oficial dele, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, onde apreenderam dois discos rígidos de computador, seis aparelhos celulares e um revólver calibre 38 com seis munições intactas.

O homem foi indiciado pelos crimes de roubo com emprego de violência e uso de arma de fogo com concurso de duas ou mais pessoas; provocar explosão colocando em risco a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Caso seja condenado, poderá pegar penas que variam de 4 a 16 anos de reclusão.

Após comparecer à audiência de custódia, o preso foi encaminhado para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima. A PF segue investigando o caso.

O crime

A explosão do caixa eletrônico que ficava na Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 5ª Região causou grande destruição, com o prédio chegando a ficar interditado. A ação aconteceu na madrugada do dia 2 de agosto. Na fachada do edifício, os vidros ficaram quebrados. Parte do gesso do teto caiu e também houve destruição das vidraças da guarita. No prédio, trabalham servidores públicos federais que atuam nas cobranças de dívidas que pessoas e empresas contraíram com a União.

Na fuga, os bandidos atiraram em policiais que estavam passando pela Agamenon Magalhães. No chão, havia muitas cápsulas de balas. Foram pelo menos sete minutos de muita confusão na área. Depois da ação dos bandidos, houve pânico na região. Duas motos bateram no viaduto da Avenida João de Barros.

Onda de assaltos

Foram registrados pela Polícia Civil de Pernambuco 110 assaltos a banco entre janeiro e julhodeste ano, o que inclui o crime à mão armada, arrombamentos de caixas eletrônicos, arrombamentos de cofres, ações com uso de explosivos e sequestros de gerentes, o chamado sapatinho. Um dado superior aos 97 registrados no mesmo intervalo de tempo em 2015.

Do total, 77 ocorrências foram direncionadas a terminais bancários em Pernambuco, sendo 39 arrombamentos de caixas eletrônicos e 38 explosões. Os números representam um aumento de 105% nos arrombamentos e de 35% nas explosões em relação ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros sete meses do ano anterior, foram 19 caixas arrombados e 28 detonados com explosivos. Uma força-tarefa foi criada entre as polícias Civil e Federal no estado para investigar essas ocorrências, que seguem sendo frequentes no mês de agosto.