Bandidos danificam posto bancário em Glória do Goitá ao explodir caixa eletrônico

Bandidos danificaram o posto de atendimento bancário do Bradesco no município de Glória do Goitá, na Mata Norte de Pernambuco, distante 65 quilômetros do Recife. De acordo com a Polícia Militar, a ação ocorreu na madrugada desta quinta-feira (5). Seis criminosos detonaram uma carga de explosivos no caixa eletrônico.