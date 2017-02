Bandidos explodem caixa eletrônico em Orobó

G1// Bandidos explodiram um caixa eletrônico de uma agência do Bradesco em Orobó, no Agreste de Pernambuco, durante a madrugada desta quinta-feira (23). De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta das 3h30, cerca de oito homens invadiram o posto de atendimento, que fica na Rua Professor Mariano De Aguiar, no centro comercial do município, e tentaram assaltar a unidade.