Bandidos explodem caixas eletrônicos em Lagoa do Carro

O município de Lagoa do Carro registrou na madrugada desta quarta- feira (04) a primeira explosão a caixas eletrônicos na Mata Norte de Pernambuco em 2017.

A investida aconteceu no prédio da prefeitura onde funcio nam dois terminais da Caixa Econômica Federal. De acordo com informações da Polícia Militar seis homens encapuzados e fortemente armados, usando três motocicletas, chegaram ao prédio do executivo municipal e renderam o vigilante por volta das 2h50 da madrugada de hoje.

Usando explosivos os acusados conseguiram detonar um dos caixas e levar o dinheiro. Outro terminal, o teto e uma sala onde ficam os equipamentos ficaram danificados.