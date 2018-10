Bandidos invadem distribuidora de bebidas em Itambé

Bandidos armados com revólveres invadiram uma distribuidora de bebidas e ameaçaram os dois proprietários, no Centro de Itambé, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Imagens de câmeras segurança mostram o momento em que os três assaltantes entram no estabelecimento e um deles chuta uma vítima que estava deitada no chão. O trio foge com dinheiro e celulares.