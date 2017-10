Bandidos se desentendem em assalto, matam suspeito e atiram em vítima

Um suspeito foi morto e uma vítima ficou ferida durante uma tentativa de assalto ocorrida na Rua Eládio Gomes, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. De acordo com uma nota da Polícia Militar (PM), os criminosos abordaram um casal e agrediram o homem com uma coronhada e a mulher com um tiro. Os suspeitos entraram em um carro e, durante a fuga, se desentenderam. Um deles atirou no comparsa, que morreu no local.