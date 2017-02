Bebê de 1 ano morre após ser usado como escudo por padrasto em Ipojuca

Um bebê de 1 ano e dois meses foi morto a tiros dentro da própria casa no distrito de Camela, em Ipojuca, depois que seis homens encapuzados invadiram o imóvel onde ele dormia com a mãe e o padrasto. Os suspeitos estavam armados com pistolas e espingardas e procuravam por Ronaldo Ferreira do Nascimento, de 24 anos, mas acabaram matando Davi Anderson Pereira com nove tiros.

Em poucos minutos, os suspeitos reviraram os cômodos e conseguiram ter acesso ao quarto onde dormiam o casal e o filho. Foram efetuados vários disparos com características de execução.

Alvo dos assassinos, Ronaldo Ferreira do Nascimento foi atingido no tórax e segue internado no Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo. Para se defender ele teria usado o bebê Davi Anderson Pereira como escudo. A criança chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Camela, mas não resistiu aos ferimentos.

A companheira de Ronaldo, Milena Larissa Pereira, de 18 anos, foi baleada no braço direito e já recebeu alta médica.